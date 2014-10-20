Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Подписка на периодические издания

    Подписка на периодические издания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410161Дата и время окончания срока приема заявок Подписка на периодические издания Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410161

    Уникальный номер закупки

    345

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подписка на периодические издания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого кционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Конструкторское бюро измерительных приборов Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Почтовый адрес

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Контактный телефон

    +7 831 430-53-27

    Факс

    +7 831 430-53-27

    Адрес электронной почты

    oui@kvazar.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Работинский Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подписка на периодические издания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 12:00 GMT +320.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410161Дата и время окончания срока приема заявок Подписка на периодические издания Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2014 12:0020.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410161Дата и время вскрытия заявок Подписка на периодические издания Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 12:0021.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410161Подведение итогов не позднее Подписка на периодические издания Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подписка на периодические издания

    Начальная цена

    68 169,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    набор - 17 позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 100%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Адрес местонахождения

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Извещение

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подписка на периодические издания "

    Кол-во: 17

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225999
    Закупка Генераторов (БП МТР 2022)
    Закупка Генераторов (БП МТР 2022)
    593094
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014152
    Выполнение работ по капитальному ремонту МГ «Ухта-Торжок-2» c 1179,7 км по 1203,7 км. Торжокское ЛПУМГ (п.п. 2022-3-1-13) для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2022 году.
    Выполнение работ по капитальному ремонту МГ «Ухта-Торжок-2» c 1179,7 км по 1203,7 км....
    593103
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    607 216 338
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    РКС-ХОЛДИНГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077718
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Гипохлорита натрия, марка А в период с 01.04.2022 по 31.03.2023 № закупки РКСМ-1260
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Гипохлорита...
    592856
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    19 707 121
    Лоты:
    4
    Регионы 3:
    Пермский край
    Все регионы
    Пермский край, Тамбовская область, Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211077719
    МИ №22VP0591 - Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения серверной части, автоматизированных рабочих мест и модулей(подсистем) программного комплекса «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения» для нужд ПАО «МОЭК» (1425)
    МИ №22VP0591 - Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения серверной части,...
    593100
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 459245,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    27 554 703
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211061856
    МИ №537/МИ - Электродвигатель АОВМ355L4 для Южной ТЭЦ филиала «Невский» (D22NP00286)
    МИ №537/МИ - Электродвигатель АОВМ355L4 для Южной ТЭЦ филиала «Невский» (D22NP00286)
    590744
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 840 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СМТ №16
    Конкурс № 32211077689
    №00024 на право заключения договора оказания услуг по аренде экскаваторов с экипажем на объекте «Реконструкция искусственных сооружений на участке Биробиджан-Ленинск Дальневосточной железной дороги»
    №00024 на право заключения договора оказания услуг по аренде экскаваторов с экипажем на...
    592952
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СМТ №16
    Конкурс № 32211077694
    №00023 на право заключения договора оказания услуг по аренде автокранов с экипажем на объекте «Реконструкция искусственных сооружений на участке Биробиджан-Ленинск Дальневосточной железной дороги»
    №00023 на право заключения договора оказания услуг по аренде автокранов с экипажем на объекте...
    592946
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 420 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Запрос (ценовых) котировок № 32211058290
    Оказание услуг экспресс-доставки отправлений для нужд АО "Военторг-Восток"
    Оказание услуг экспресс-доставки отправлений для нужд АО "Военторг-Восток"
    590229
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    799 441
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить