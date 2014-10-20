www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП410161
Уникальный номер закупки
345
Наименование закупки
Подписка на периодические издания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Почтовый адрес
603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А
Контактный телефон
+7 831 430-53-27
Факс
+7 831 430-53-27
Адрес электронной почты
oui@kvazar.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Работинский Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подписка на периодические издания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2014 12:00 GMT +320.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410161Дата и время окончания срока приема заявок Подписка на периодические издания Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2014 12:0020.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410161Дата и время вскрытия заявок Подписка на периодические издания Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подписка на периодические издания
Начальная цена
68 169,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
набор - 17 позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар
Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар
Адрес местонахождения
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А
Отсутствуют
73.1
Кол-во: 17
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.