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Номер извещения
ГП410159
Уникальный номер закупки
10/А
Наименование закупки
на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Пермский край)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
10.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 846 332-13-22
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
a.sinelobov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синелобов Алексей Петрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 11:00 GMT +314.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410159Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2014 11:0017.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410159Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата и время проведения
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410159Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.11.2014 11:0020.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410159Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.11.201420.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410159Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
246,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
36 408,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
148,00 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пермский край, г. Пермь, Кировский район, пос. Нижняя Курья, в/ч 63196.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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