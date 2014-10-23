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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП410154
Уникальный номер закупки
525
Наименование закупки
525/2014 Пленка полимерная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
525/2014 Пленка полимерная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2014 09:00 GMT +323.10.2014 09:0023.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410154Дата и время окончания срока приема заявок 525/2014 Пленка полимернаяЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2014 09:0023.10.2014 09:0023.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410154Дата и время вскрытия заявок 525/2014 Пленка полимернаяЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.11.2014 14:0007.11.2014 14:0007.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410154Подведение итогов не позднее 525/2014 Пленка полимернаяЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
525/2014 Пленка полимерная
Начальная цена
1 466 388,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
840 рулонов (70 рулонов в месяц)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
443901, г. Самара, аэропорт «Самара», ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», здание АВКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
25
Документация лота
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