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Номер извещения
ГП410153
Уникальный номер закупки
067/ГГЭС/10.10.2014/ОЗПэ/55-02
Наименование закупки
Поставка датчиков давления и термопреобразователей с монтажными комплектами для объектов АГНКС-8 Петродворец, СПХР Сосново для нужд ОАО "Газпром газэнергосеть".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1275
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
e.prokopec@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопец Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Профсоюзная, 125
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Поставка датчиков давления и термопреобразователей с монтажными комплектами для объектов АГНКС-8 Петродворец, СПХР Сосново для нужд ОАО "Газпром газэнергосеть".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 15:00 GMT +327.10.2014 15:0027.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410153Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков давления и термопреобразователей с монтажными комплектами для объектов АГНКС-8 Петродворец, СПХР Сосново для нужд ОАО "Газпром газэнергосеть".г. Москва, ул. Профсоюзная, 125
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 15:0027.10.2014 15:0027.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410153Дата и время вскрытия заявок Поставка датчиков давления и термопреобразователей с монтажными комплектами для объектов АГНКС-8 Петродворец, СПХР Сосново для нужд ОАО "Газпром газэнергосеть".г. Москва, ул. Профсоюзная, 125
Подведение итогов не позднее
06.11.2014 16:0006.11.2014 16:0006.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410153Подведение итогов не позднее Поставка датчиков давления и термопреобразователей с монтажными комплектами для объектов АГНКС-8 Петродворец, СПХР Сосново для нужд ОАО "Газпром газэнергосеть".г. Москва, ул. Профсоюзная, 125
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.11.201406.11.2014 16:0006.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410153Подведение итогов не позднее Поставка датчиков давления и термопреобразователей с монтажными комплектами для объектов АГНКС-8 Петродворец, СПХР Сосново для нужд ОАО "Газпром газэнергосеть".г. Москва, ул. Профсоюзная, 125
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка датчиков давления и термопреобразователей с монтажными комплектами для объектов АГНКС-8 Петродворец, СПХР Сосново для нужд ОАО "Газпром газэнергосеть".
Начальная цена
750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес поставки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Петергоф, ул. Астрономическая, д.10, Лит.А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром газэнергосеть
Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть
Адрес местонахождения
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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