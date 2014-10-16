523/2014 Поставка рабочих станций регистрации пассажиров сертифицированных для работы в SITA CUTE

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. В соответствии с Частью II «Техническое задание» документации о закупке. Поставка в течение 60 календарных дней с даты подписания договора с возможностью досрочной поставки. Поставщик осуществляет доставку товара до склада Заказчика и проведение погрузочно-разгрузочных работ.