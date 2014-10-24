www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП410150
Уникальный номер закупки
10
Наименование закупки
Авто шины МСК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115516, Москва, , г. Москва, Кавказский бульвар, 57, стр. 4, цех 8
Почтовый адрес
142000, Московская область, , Домодедовский район, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1
Контактный телефон
+7 495 651-92-52 доб. 1683
Факс
+7 915 433-68-43
Адрес электронной почты
o.lisovaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лисовая Ольга Богдановна
Место рассмотрения предложений
Домодедовский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2014 11:00 GMT +324.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410150Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложенийДомодедовский район
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2014 12:0024.10.2014 12:0024.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410150Дата и время вскрытия заявок Запрос предложенийДомодедовский район
Подведение итогов не позднее
27.10.2014 11:0027.10.2014 11:0027.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410150Подведение итогов не позднее Запрос предложенийДомодедовский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142000, Московская область, Домодедовский район, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Фрио Логистик»
Все закупки и тендеры «Фрио Логистик»
Адрес местонахождения
115516, Москва, , г. Москва, Кавказский бульвар, 57, стр. 4, цех 8
142000, Московская область, , Домодедовский район, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1
Отсутствуют
63.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
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