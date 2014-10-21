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Номер извещения
ГП410149
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Поставка оборудования для системы видеонаблюдения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
10.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, б/н
Контактный телефон
+7 981 861-98-75
Факс
+7 812 322-81-89
Адрес электронной почты
Vyacheslav.Vlasov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Власов Вячеслав Владимирович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для системы видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для системы видеонаблюдения
Начальная цена
1 683 090,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Колтчество поставляемого оборудования согласно прилагаемого перечня.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196651, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, б/н
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, б/н
Отсутствуют
IA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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