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Номер извещения
31401590403
Уникальный номер закупки
348/2014, 351/2014, 355/2014
Наименование закупки
Лот № 1 – Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на); Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»; Лот № 3 – Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.10.2014 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401590403Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401590403Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
10.11.2014 13:0010.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.11.201410.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)Административные округа г Омска/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)
Начальная цена
151 619,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
74.20.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401590403Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401590403Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
10.11.2014 13:0010.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.11.201410.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»Административные округа г Омска/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»
Начальная цена
725 853,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
74.20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401590403Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401590403Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
10.11.2014 13:0010.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.11.201410.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»Административные округа г Омска/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»
Начальная цена
360 130,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
74.20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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