Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Лот № 1 – Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на); Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»; Лот № 3 – Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»

    Лот № 1 – Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на); Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»; Лот № 3 – Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401590403Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»Административные округа г Омска/Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401590403

    Уникальный номер закупки

    348/2014, 351/2014, 355/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лот № 1 – Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на); Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»; Лот № 3 – Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.10.2014 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401590403Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401590403Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    10.11.2014 13:0010.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных работ по модернизации объекта «Техническое перевооружение склада хлора. Усиление конструкции эстакады слива жидкого хлора (инв. № 10000019А Здание расхода склада жидкого хлора 1 эт. 925 кв.м. ОСК Сов. рай-на)

    Начальная цена

    151 619,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в два этапа: 1 этап – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ, 2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков, выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и допущенными по вине Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.12

    Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401590403Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401590403Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    10.11.2014 13:0010.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации по ул. 2 Дачная – Волховстроя»

    Начальная цена

    725 853,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в два этапа: 1 этап – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ, 2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков, выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и допущенными по вине Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.13

    Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401590403Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401590403Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    10.11.2014 13:0010.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401590403Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому по ул. Тарская – Яковлева»

    Начальная цена

    360 130,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в два этапа: 1 этап – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ, 2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков, выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и допущенными по вине Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.13

    Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013761
    Закупка ЗРА
    Закупка ЗРА
    591485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП014175
    Поставка прибора портативного для анализа масла
    Поставка прибора портативного для анализа масла
    593278
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИСМ
    Редукцион № ГП237079
    Закупка ферротитана
    Закупка ферротитана
    593218
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201163
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    574673
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013699
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории Омского НПЗ АО «Газпромнефть ОНПЗ» для нужд АО «Газстройпром»
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории...
    591151
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВМП АВИТЕК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211078570
    Поставка сортового стального горячекатаного и калиброванного проката круглого сечения
    Поставка сортового стального горячекатаного и калиброванного проката круглого сечения
    593241
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    3 675 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ВМП АВИТЕК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211078577
    Поставка алюминия первичного
    Поставка алюминия первичного
    593254
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    13 295 013
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211078606
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №16-2022 на оказание услуг по сопровождению, обновлению и адаптации экземпляров Систем КонсультантПлюс (версия: Сетевая 50 станций)
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №16-2022 на оказание услуг по сопровождению,...
    592799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    672 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить