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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключить договор на поставку записных книжек с нанесением логотипа организации.

    Запрос предложений на право заключить договор на поставку записных книжек с нанесением логотипа организации.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.11.2014 16:0007.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410145Дата и время окончания срока приема заявок Поставка записных книжекМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410145

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключить договор на поставку записных книжек с нанесением логотипа организации.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    d.gorobtsova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка записных книжек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.11.2014 16:00 GMT +307.11.2014 16:0007.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410145Дата и время окончания срока приема заявок Поставка записных книжекМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.11.2014 16:0007.11.2014 16:0007.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410145Дата и время вскрытия заявок Поставка записных книжекМосква

    Подведение итогов не позднее

    13.11.2014 18:0013.11.2014 18:0013.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410145Подведение итогов не позднее Поставка записных книжекМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.11.201413.11.2014 18:0013.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410145Подведение итогов не позднее Поставка записных книжекМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка записных книжек

    Начальная цена

    204 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    20

    ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Записная книжка с логотипом"

    Кол-во: 200

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