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    Главная / Торги / Закупка металлопроката

    Закупка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2014 13:0015.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410143Дата и время окончания срока приема заявок Фасонный металлопрокатМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410143

    Уникальный номер закупки

    176

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Фасонный металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 13:00 GMT +315.10.2014 13:0015.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410143Дата и время окончания срока приема заявок Фасонный металлопрокатМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 13:0015.10.2014 13:0015.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410143Дата и время вскрытия заявок Фасонный металлопрокатМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2014 17:0016.10.2014 17:0016.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410143Подведение итогов не позднее Фасонный металлопрокатМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201416.10.2014 17:0016.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410143Подведение итогов не позднее Фасонный металлопрокатМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фасонный металлопрокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции - октябрь 2014 года. Доставка продукции силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения заказчика - Москва и Московская область, ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Угол г/к, 50х5"

    Кол-во: 20500

    Лот 2

    Листовой металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 13:00 GMT +315.10.2014 13:0015.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410143Дата и время окончания срока приема заявок Листовой металлопрокатМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 13:0015.10.2014 13:0015.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410143Дата и время вскрытия заявок Листовой металлопрокатМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2014 17:0016.10.2014 17:0016.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410143Подведение итогов не позднее Листовой металлопрокатМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201416.10.2014 17:0016.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410143Подведение итогов не позднее Листовой металлопрокатМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Листовой металлопрокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции - октябрь 2014 года. Доставка продукции силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения заказчика - Москва и Московская область, ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист г/к, 2х1250х2500мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Лист г/к, 2,5х1250х2500мм"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 3"

    "Лист г/к, 3х1500х6000мм"

    Кол-во: 13000

    "Позиция 4"

    "Лист г/к, 5х1500х6000мм"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 5"

    "Лист г/к рифленый с чечевичным рефлением, 5х1500х6000мм"

    Кол-во: 13500

    "Позиция 6"

    "Лист г/к, 8х1500х6000мм"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 7"

    "Лист г/к, 10х1500х6000мм"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 8"

    "Лист г/к, 20х1500х6000мм"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 9"

    "Лист г/к. 60х1500х6000мм"

    Кол-во: 4240

    "Позиция 10"

    "Полоса г/к, 4х40"

    Кол-во: 1900

    "Позиция 11"

    "Полоса г/к, 6х80"

    Кол-во: 1000

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