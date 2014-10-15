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Номер извещения
ГП410143
Уникальный номер закупки
176
Наименование закупки
Закупка металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фасонный металлопрокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 13:00 GMT +315.10.2014 13:0015.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410143Дата и время окончания срока приема заявок Фасонный металлопрокатМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 13:0015.10.2014 13:0015.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410143Дата и время вскрытия заявок Фасонный металлопрокатМосква
Подведение итогов не позднее
16.10.2014 17:0016.10.2014 17:0016.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410143Подведение итогов не позднее Фасонный металлопрокатМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фасонный металлопрокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции - октябрь 2014 года. Доставка продукции силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения заказчика - Москва и Московская область, ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20500
Листовой металлопрокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 13:00 GMT +315.10.2014 13:0015.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410143Дата и время окончания срока приема заявок Листовой металлопрокатМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 13:0015.10.2014 13:0015.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410143Дата и время вскрытия заявок Листовой металлопрокатМосква
Подведение итогов не позднее
16.10.2014 17:0016.10.2014 17:0016.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410143Подведение итогов не позднее Листовой металлопрокатМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Листовой металлопрокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции - октябрь 2014 года. Доставка продукции силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения заказчика - Москва и Московская область, ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 9000
Кол-во: 13000
Кол-во: 4000
Кол-во: 13500
Кол-во: 4500
Кол-во: 3500
Кол-во: 2800
Кол-во: 4240
Кол-во: 1900
Кол-во: 1000
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