Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: 100% стоимости Товара согласно заявки в течении 14 ( четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 и/или иного документа предусмотренным законодательством РФ, и при условии получения Покупателем счет-фактуры. 3.3.1. Получение Заказчиком Товаров на АЗС в населенных пунктах Еврейской автономной области, в Хабаровском крае, в Приморском крае и Амурской области при предъявлении Топливной карты. Условия и порядок поставки товара: 3.3.1.1. Поставка Товаров осуществляется в течение срока действия настоящего Договора по требованию Держателя Карты на ТО. 3.3.1.2. Договором определяется следующий порядок получения Товара (услуги): 3.3.1.2.1. называть номер топливной карты, при необходимости - назвать количество литров либо оказываемую на АЗС услугу/товар/; 3.3.1.2.2. оператор-кассир АЗС на кассе формирует заказ; 3.3.1.2.3. на терминал с кассы передается заказ; 3.3.1.2.4. на экране терминала отображается сумма заказа; 3.3.1.2.5. для проведения операции необходимо приложить Карту к дисплею терминала; 3.3.1.2.6. после звукового сигнала убрать Карту от дисплея терминала и ввести ПИН-код; 3.3.1.2.7. после этого производится отпуск Товара (услуги). 3.3.1.3.1. Форматирование Карт и их выдача производится Поставщиком на основании Договора и письменной Заявки Покупателя с обязательным указанием количества карт, наименованием товаров и ежесуточного лимита по каждой конкретной карте. 3.3.1.3.2. Форматирования Карты осуществляется за счет средств Поставщика. Замена неисправной Карты, выданной Поставщиком, производится Поставщиком в день обращения Покупателя бесплатно, при отсутствии механических повреждений. В случае механических повреждений карты, ее утраты и иных случаев по вине Покупателя в процессе использования Покупателем стоимость карты определяется согласно действующего тарифа на момент заключения договора. 3.3.1.3.3. Форматирование Поставщиком Карт, указанных в Заявке Покупателя, осуществляется в срок от одного до пяти рабочих дней с момента обращения Покупателя. 3.3.1.3.4. Передача Карт представителю Покупателя осуществляется только при наличии оригинала доверенности на услуги по форматированию Карт по акту приема-передачи Карт согласно Приложения № 4 к договору «Форма Акта приема-передачи Карт». 3.3.1.3.5. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) производится Поставщиком в случаях: – при критически низком балансе, который определяется исходя из установленных лимитов на Картах Покупателя и его обычного суточного потребления; – в случае подачи заявки Покупателем; – в случае повреждения Карты, не позволяющего её дальнейшее использование; – в случае утери Карты. 3.3.1.3.6. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) / Разблокировка Карты (возобновление операций по Карте) производится Поставщиком по письменному заявлению Покупателя. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) / Разблокировка Карты (возобновление операций по Карте) производится Поставщиком в течение трех рабочих дней, с момента получения письменного заявления Заказчика о необходимости блокировки / разблокировки Карты. Течение срока возникновения обязанности Поставщика по блокировке/разблокировке Карт начинается в день, следующий за днем получения письменного заявления от Покупателя. 3.3.1.3.7. Порядок возврата карт в случае расторжения договора: Топливная карта подлежит возврату Покупателем Поставщику в случае расторжения, если иное не согласовано Сторонами согласно Приложения № 5 к договору «Форма Акта приема-передачи (возврата Карт)». 3.3.1.3.8. Порядок возврата карт в случае истечения срока действия настоящего Договора: Топливная карта подлежит возврату Покупателем Поставщику в случае истечения срока действия настоящего Договора, если иное не согласовано Сторонами согласно Приложения № 5 к договору «Форма Акта приема-передачи (возврата Карт)». После 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику: - накладную на Товары, полученные Заказчиком с использованием Карт в отчетном календарном месяце; - счет-фактуру на Товары, полученные Заказчиком с использованием Карт в отчетном календарном месяце; - детализированную расшифровку операций с Картами в разрезе каждой Карты. Сроки действия договора: с момента подписания договора по 31.12.2018 г.