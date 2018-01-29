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    Главная / Торги / Приобретение бензина, дизельного топлива.

    Приобретение бензина, дизельного топлива.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2018 06:5929.01.2018 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806052651Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806052651

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение бензина, дизельного топлива.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2018 15:20

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Техническое задание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Почтовый адрес

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Контактный телефон

    +7 42622 2-02-03

    Факс

    +7 42622 2-37-95

    Адрес электронной почты

    ryaznatali2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Биробиджан

    Закупки и тендеры Еврейская автономная область

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.01.2018 06:59 GMT +329.01.2018 06:5929.01.2018 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806052651Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Дата и время вскрытия заявок

    29.01.2018 07:0029.01.2018 07:0029.01.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806052651Дата и время вскрытия заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2018 07:0030.01.2018 07:0030.01.2018 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806052651Подведение итогов не позднее Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.01.201830.01.2018 07:0030.01.2018 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806052651Подведение итогов не позднее Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Начальная цена

    1 263 078,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    29086 литр

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расположение АЗС поставщика в населенных пунктах Еврейской автономной области: г. Биробиджан, п. Николаевка, п. Смидовичи, п. Теплоозерск, г. Облучье, в Хабаровском крае, в Приморском крае и Амурской области с наличием на данных АЗС бензина АИ – 80, бензина АИ-92, бензина АИ-95, дизельного топлива.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: 100% стоимости Товара согласно заявки в течении 14 ( четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 и/или иного документа предусмотренным законодательством РФ, и при условии получения Покупателем счет-фактуры. 3.3.1. Получение Заказчиком Товаров на АЗС в населенных пунктах Еврейской автономной области, в Хабаровском крае, в Приморском крае и Амурской области при предъявлении Топливной карты. Условия и порядок поставки товара: 3.3.1.1. Поставка Товаров осуществляется в течение срока действия настоящего Договора по требованию Держателя Карты на ТО. 3.3.1.2. Договором определяется следующий порядок получения Товара (услуги): 3.3.1.2.1. называть номер топливной карты, при необходимости - назвать количество литров либо оказываемую на АЗС услугу/товар/; 3.3.1.2.2. оператор-кассир АЗС на кассе формирует заказ; 3.3.1.2.3. на терминал с кассы передается заказ; 3.3.1.2.4. на экране терминала отображается сумма заказа; 3.3.1.2.5. для проведения операции необходимо приложить Карту к дисплею терминала; 3.3.1.2.6. после звукового сигнала убрать Карту от дисплея терминала и ввести ПИН-код; 3.3.1.2.7. после этого производится отпуск Товара (услуги). 3.3.1.3.1. Форматирование Карт и их выдача производится Поставщиком на основании Договора и письменной Заявки Покупателя с обязательным указанием количества карт, наименованием товаров и ежесуточного лимита по каждой конкретной карте. 3.3.1.3.2. Форматирования Карты осуществляется за счет средств Поставщика. Замена неисправной Карты, выданной Поставщиком, производится Поставщиком в день обращения Покупателя бесплатно, при отсутствии механических повреждений. В случае механических повреждений карты, ее утраты и иных случаев по вине Покупателя в процессе использования Покупателем стоимость карты определяется согласно действующего тарифа на момент заключения договора. 3.3.1.3.3. Форматирование Поставщиком Карт, указанных в Заявке Покупателя, осуществляется в срок от одного до пяти рабочих дней с момента обращения Покупателя. 3.3.1.3.4. Передача Карт представителю Покупателя осуществляется только при наличии оригинала доверенности на услуги по форматированию Карт по акту приема-передачи Карт согласно Приложения № 4 к договору «Форма Акта приема-передачи Карт». 3.3.1.3.5. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) производится Поставщиком в случаях: – при критически низком балансе, который определяется исходя из установленных лимитов на Картах Покупателя и его обычного суточного потребления; – в случае подачи заявки Покупателем; – в случае повреждения Карты, не позволяющего её дальнейшее использование; – в случае утери Карты. 3.3.1.3.6. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) / Разблокировка Карты (возобновление операций по Карте) производится Поставщиком по письменному заявлению Покупателя. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) / Разблокировка Карты (возобновление операций по Карте) производится Поставщиком в течение трех рабочих дней, с момента получения письменного заявления Заказчика о необходимости блокировки / разблокировки Карты. Течение срока возникновения обязанности Поставщика по блокировке/разблокировке Карт начинается в день, следующий за днем получения письменного заявления от Покупателя. 3.3.1.3.7. Порядок возврата карт в случае расторжения договора: Топливная карта подлежит возврату Покупателем Поставщику в случае расторжения, если иное не согласовано Сторонами согласно Приложения № 5 к договору «Форма Акта приема-передачи (возврата Карт)». 3.3.1.3.8. Порядок возврата карт в случае истечения срока действия настоящего Договора: Топливная карта подлежит возврату Покупателем Поставщику в случае истечения срока действия настоящего Договора, если иное не согласовано Сторонами согласно Приложения № 5 к договору «Форма Акта приема-передачи (возврата Карт)». После 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику: - накладную на Товары, полученные Заказчиком с использованием Карт в отчетном календарном месяце; - счет-фактуру на Товары, полученные Заказчиком с использованием Карт в отчетном календарном месяце; - детализированную расшифровку операций с Картами в разрезе каждой Карты. Сроки действия договора: с момента подписания договора по 31.12.2018 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Договор

    02.06.2021

    Техническое задание

    02.06.2021

    Документация

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение бензина, дизельного топлива"

    Кол-во: 29086

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