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    Главная / Торги / Поставка антистатической мебели (в соответствии с техническим заданием)

    Поставка антистатической мебели (в соответствии с техническим заданием)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2014 10:0022.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401589313Дата и время окончания срока приема заявок Поставка антистатической мебели (в соответствии с техническим заданием)ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401589313

    Уникальный номер закупки

    13-245-2014/ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка антистатической мебели (в соответствии с техническим заданием)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.10.2014 09:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Протокол о внесении изменений

    Документация

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки Эта группировка также включает: - постоянные металлические магниты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка антистатической мебели (в соответствии с техническим заданием)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.10.2014 10:00 GMT +322.10.2014 10:0022.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401589313Дата и время окончания срока приема заявок Поставка антистатической мебели (в соответствии с техническим заданием)Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2014 10:0022.10.2014 10:0022.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401589313Дата и время вскрытия заявок Поставка антистатической мебели (в соответствии с техническим заданием)Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401589313Подведение итогов не позднее Поставка антистатической мебели (в соответствии с техническим заданием)Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка антистатической мебели (в соответствии с техническим заданием)

    Начальная цена

    1 365 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка оборудования осуществляется по адресу: г. Тула, М. Горького д.6.Срок поставки и сборки – не позднее 16 ноября 2014 года.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условие поставки DDP г. ТулаДоставка, упаковка, разгрузка, сборка оборудования осуществляется силами Поставщика.Сотрудники Поставщика, выполняющие сборку мебели должны являться гражданами РФ.Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Поставщика. Аванс 50% от суммы договора перечисляется в течение 14 рабочих дней после подписания договора.Расчёт 50% производится в течение 14 рабочих дней после поставки и сборки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.75.27

    Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Протокол о внесении изменений

    29.09.2016

    Документация

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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