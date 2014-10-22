Поставка антистатической мебели (в соответствии с техническим заданием)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условие поставки DDP г. ТулаДоставка, упаковка, разгрузка, сборка оборудования осуществляется силами Поставщика.Сотрудники Поставщика, выполняющие сборку мебели должны являться гражданами РФ.Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Поставщика. Аванс 50% от суммы договора перечисляется в течение 14 рабочих дней после подписания договора.Расчёт 50% производится в течение 14 рабочих дней после поставки и сборки.