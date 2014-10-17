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    Главная / Торги / Выполнение работ по модернизации колонны 2х2

    Выполнение работ по модернизации колонны 2х2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2014 08:0017.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410140Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации колонны 2х2ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410140

    Уникальный номер закупки

    543-D1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по модернизации колонны 2х2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-66

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.g.krotov@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кротов Максим Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по модернизации колонны 2х2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2014 08:00 GMT +317.10.2014 08:0017.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410140Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации колонны 2х2Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.10.2014 08:0017.10.2014 08:0017.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410140Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по модернизации колонны 2х2Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 08:0031.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410140Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации колонны 2х2Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по модернизации колонны 2х2

    Начальная цена

    5 897 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по модернизации колонны 2х2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО УралхиммашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не более 30%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.34

    Монтаж прочего инженерного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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