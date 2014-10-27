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Номер извещения
31401588606
Уникальный номер закупки
24
Наименование закупки
Проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоснабжения к многоквартирному дому со встроенными объектами общественного назначения по адресу ул.Интернациональная,47» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.10.2014 05:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоснабжения к многоквартирному дому со встроенными объектами общественного назначения по адресу ул.Интернациональная,47» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401588606Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоснабжения к многоквартирному дому со встроенными объектами общественного назначения по адресу ул.Интернациональная,47» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401588606Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоснабжения к многоквартирному дому со встроенными объектами общественного назначения по адресу ул.Интернациональная,47» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401588606Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоснабжения к многоквартирному дому со встроенными объектами общественного назначения по адресу ул.Интернациональная,47» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.201430.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401588606Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоснабжения к многоквартирному дому со встроенными объектами общественного назначения по адресу ул.Интернациональная,47» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоснабжения к многоквартирному дому со встроенными объектами общественного назначения по адресу ул.Интернациональная,47» г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
362 477,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объемы выполняемых работ определены сметой.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край, г.Барнаул, пр.Калинина,116.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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