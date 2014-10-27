Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата стоимости Работ, указанную в п. 2.1. настоящего Договора, в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ против следующих документов, указанных в п.2.2 договора (приложение №3).Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Закупочной документации).