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    Главная / Торги / Поставка азота жидкого

    Поставка азота жидкого

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 17:0018.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка азота жидкогоМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410160

    Уникальный номер закупки

    162-ЗП-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка азота жидкого

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 1.1 Расчет стоимости

    Спецификация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7616

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка азота жидкого

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 17:00 GMT +318.11.2014 17:0018.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка азота жидкогоМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.11.2014 17:0018.11.2014 17:0018.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410160Дата и время вскрытия заявок Поставка азота жидкогоМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.11.2014 17:0025.11.2014 17:0025.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410160Подведение итогов не позднее Поставка азота жидкогоМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.11.201425.11.2014 17:0025.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410160Подведение итогов не позднее Поставка азота жидкогоМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка азота жидкого

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.6

    Производство прочих химических продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "азот жидкий"

    Кол-во: 250

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