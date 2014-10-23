Лот 1

Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.