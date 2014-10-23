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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по устранению дефектов и замечаний к Акту приемки законченного строительством объекта и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации.

    Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по устранению дефектов и замечаний к Акту приемки законченного строительством объекта и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401588118Дата и время окончания срока приема заявок Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401588118

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по устранению дефектов и замечаний к Акту приемки законченного строительством объекта и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.10.2014 18:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    Изменения в извещении

    Протокол № 249 от 07.11.2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое Акционерное Общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт
    Все закупки и тендеры ВО Технопромэкспорт

    Юридический адрес

    119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2

    Почтовый адрес

    119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2

    Контактный телефон

    +7 495 989-97-65

    Факс

    +7 495 690-66-88

    Адрес электронной почты

    shakurov@tpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакуров Рамиль Ильгизович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2014 12:00 GMT +323.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401588118Дата и время окончания срока приема заявок Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2014 13:0023.10.2014 13:0023.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401588118Дата и время вскрытия заявок Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.11.2014 17:0021.11.2014 17:0021.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401588118Подведение итогов не позднее Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 17:0021.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401588118Подведение итогов не позднее Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.

    Начальная цена

    4 130 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением №1 к проекту Договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 628634, ХМАО-ЮГРА, Тюменская область, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, Нижневартовская ГРЭС, Промзона, филиал ОАО «ВО «Технопромэкспорт» «Управление по строительству Нижневартовская ГРЭС».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями типового Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВО Технопромэкспорт
    Все закупки и тендеры ВО Технопромэкспорт

    Адрес местонахождения

    119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМР"

    Кол-во: 1

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