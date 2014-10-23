www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401588118
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по устранению дефектов и замечаний к Акту приемки законченного строительством объекта и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2014 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Почтовый адрес
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Контактный телефон
+7 495 989-97-65
Факс
+7 495 690-66-88
Адрес электронной почты
shakurov@tpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакуров Рамиль Ильгизович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2014 12:00 GMT +323.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401588118Дата и время окончания срока приема заявок Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2014 13:0023.10.2014 13:0023.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401588118Дата и время вскрытия заявок Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.Москва
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 17:0021.11.2014 17:0021.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401588118Подведение итогов не позднее Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
21.11.201421.11.2014 17:0021.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401588118Подведение итогов не позднее Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Во исполнение Договора подряда № 53151110300 от 20.06.2011г. (далее – Договор подряда), заключенного между Заказчиком и ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – Эксплуатирующая организация), на строительство ПГУ-400 МВт Блока 3.1 Нижневартовской ГРЭС (далее – Объект) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы по устранению дефектов и замечаний (далее - Работы), согласно Приложению №1 к Договору и текущих замечаний в период гарантийной эксплуатации Блока № 3.1 Нижневартовской ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по настоящему Договору Работы после их приемки при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки.
Начальная цена
4 130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением №1 к проекту Договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 628634, ХМАО-ЮГРА, Тюменская область, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, Нижневартовская ГРЭС, Промзона, филиал ОАО «ВО «Технопромэкспорт» «Управление по строительству Нижневартовская ГРЭС».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВО Технопромэкспорт
Все закупки и тендеры ВО Технопромэкспорт
Адрес местонахождения
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.