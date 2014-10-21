Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в Российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, двумя этапами: - 50 % от стоимости Товара, в порядке предварительного (авансового) платежа в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Договора при условии получения счета от Поставщика. Счет должен быть выставлен Поставщиком в течении 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Договора. - Оставшаяся сумма в размере 50 % от стоимости Товара оплачивается «Заказчиком» в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта сдачи и ввода Товара в эксплуатацию, на основании выставленного Поставщиком счета. Срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию: в течение 30 (Тридцати) рабочих дней, с даты подписания Договора.