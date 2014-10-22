Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка частотного преобразователя для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Поставка частотного преобразователя для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2014 09:0022.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401587869Дата и время окончания срока приема заявок Поставка частотного преобразователя для нужд ООО «Краснодар Водоканал»КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401587869

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка частотного преобразователя для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.10.2014 17:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ТЗД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 220-29-80

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Запорожец Михаил Эдуардович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка частотного преобразователя для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.10.2014 09:00 GMT +322.10.2014 09:0022.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401587869Дата и время окончания срока приема заявок Поставка частотного преобразователя для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2014 09:0022.10.2014 09:0022.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401587869Дата и время вскрытия заявок Поставка частотного преобразователя для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 14:0022.10.2014 14:0022.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401587869Подведение итогов не позднее Поставка частотного преобразователя для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 14:0022.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401587869Подведение итогов не позднее Поставка частотного преобразователя для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка частотного преобразователя для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Начальная цена

    617 691,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20.6

    Производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    ТЗД

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225999
    Закупка Генераторов (БП МТР 2022)
    Закупка Генераторов (БП МТР 2022)
    593094
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078059
    МИ №22VP0671 - Оказание услуг диспетчерского контроля лифтов на объекте по адресу: ул. Верхние поля, д.25, стр.2 для нужд ПАО «МОЭК» (1343)
    МИ №22VP0671 - Оказание услуг диспетчерского контроля лифтов на объекте по адресу: ул. Верхние...
    593177
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    1 320 883
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ХК Якутуголь
    Запрос предложений № ГП213614
    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"
    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"
    588674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    3
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013015
    Закупка оборудования ЦСПИ
    Закупка оборудования ЦСПИ
    588335
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049652
    Запчасти к механическому оборудованию (торцевые уплотнения, зап.части к насосам) для нужд ООО "АКС" на 2022 год
    Запчасти к механическому оборудованию (торцевые уплотнения, зап.части к насосам) для нужд ООО...
    588755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    8 935 004
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    «ГК «ТЗПА»
    Запрос предложений № ГП237028
    Закупка стального металлопроката
    Закупка стального металлопроката
    591692
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211078015
    Импеллерный насос
    Импеллерный насос
    593104
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    56 084
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Севернефтегазпром
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром) № ГП213963
    Поставка промышленного прачечного оборудования
    Поставка промышленного прачечного оборудования
    589779
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 970 221
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить