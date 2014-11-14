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Номер извещения
ГП410135
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40 доб. 1737
Факс
--
Адрес электронной почты
Albert.Didenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Дыденко Альберт Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 11:00 GMT +314.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410135Дата и время окончания срока приема заявок Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год. Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.11.2014 11:0014.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410135Дата и время вскрытия заявок Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год. Москва
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 21:0015.12.2014 21:0015.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410135Подведение итогов не позднее Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
51
Документация лота
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