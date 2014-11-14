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    Главная / Торги / Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год.

    Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410135Дата и время окончания срока приема заявок Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410135

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Тендерная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40 доб. 1737

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Albert.Didenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дыденко Альберт Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 11:00 GMT +314.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410135Дата и время окончания срока приема заявок Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 11:0014.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410135Дата и время вскрытия заявок Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 21:0015.12.2014 21:0015.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410135Подведение итогов не позднее Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 21:0015.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410135Подведение итогов не позднее Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение рамочного договора на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51

    Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Тендерная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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