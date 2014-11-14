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Номер извещения
ГП410134
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Заключение договора на предоставление услуг почтовой связи по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений в интересах ОАО ОМЗ на 2015 год (экспресс-почта)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40 доб. 1737
Факс
--
Адрес электронной почты
Albert.Didenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Дыденко Альберт Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на предоставление услуг почтовой связи по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений в интересах ОАО ОМЗ на 2015 год (экспресс-почта)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 11:00 GMT +314.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410134Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на предоставление услуг почтовой связи по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений в интересах ОАО ОМЗ на 2015 год (экспресс-почта)Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.11.2014 11:0014.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410134Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на предоставление услуг почтовой связи по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений в интересах ОАО ОМЗ на 2015 год (экспресс-почта)Москва
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 21:0015.12.2014 21:0015.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410134Подведение итогов не позднее Заключение договора на предоставление услуг почтовой связи по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений в интересах ОАО ОМЗ на 2015 год (экспресс-почта)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.201415.12.2014 21:0015.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410134Подведение итогов не позднее Заключение договора на предоставление услуг почтовой связи по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений в интересах ОАО ОМЗ на 2015 год (экспресс-почта)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на предоставление услуг почтовой связи по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений в интересах ОАО ОМЗ на 2015 год (экспресс-почта)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
64
Документация лота
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