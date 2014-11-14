Заключение договора на предоставление услуг почтовой связи по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений в интересах ОАО ОМЗ на 2015 год (экспресс-почта)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП410134 Уникальный номер закупки б/н Номер закупки Наименование закупки Заключение договора на предоставление услуг почтовой связи по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений в интересах ОАО ОМЗ на 2015 год (экспресс-почта) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ Юридический адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Почтовый адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Контактный телефон +7 495 662-10-40 доб. 1737 Факс -- Адрес электронной почты Albert.Didenko@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Дыденко Альберт Анатольевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги почтовой связи и услуги курьерские Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru