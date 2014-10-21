Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Порядок оплаты:В течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости товара, Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 20 рабочих дней с даты получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от стоимости товара, Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 20 рабочих дней с даты получения счета Поставщика.Товар по настоящему договору должен быть поставлен в течение 15 дней после получения предварительной оплаты.