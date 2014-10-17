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Номер извещения
31401585721
Уникальный номер закупки
1 053Э/2014-ООЗД
Наименование закупки
Договор подряда на выполнение работ по прокладке кабеля, питающего котельную ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2014 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 919 769-71-41
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
ЭТП ГПБ
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Выполнение работ по прокладке кабеля, питающего котельную ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2014 15:00 GMT +317.10.2014 15:0017.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401585721Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по прокладке кабеля, питающего котельную ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.ЭТП ГПБ
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2014 11:0020.10.2014 11:0020.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401585721Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по прокладке кабеля, питающего котельную ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.ЭТП ГПБ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по прокладке кабеля, питающего котельную ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Начальная цена
1 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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