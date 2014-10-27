www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401585655
Уникальный номер закупки
23
Наименование закупки
Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2014 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401585655Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401585655Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Подведение итогов не позднее
28.10.2014 09:0028.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401585655Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201428.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401585655Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
449 382,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания (приложение №2).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина,116.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
DK
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.