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Номер извещения
ГП927435
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Маневровый тепловоз ТЭМ2 М №047 - 1981 г.в.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 06:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
Почтовый адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
Контактный телефон
+7 8452 30-53-44
Факс
+7 8452 30-59-41
Адрес электронной почты
klantsaty@sar-steklo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кланцатый Родион Викторович
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Продажа маневрового тепловоза ТЭМ2 М №047 - 1981 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2019 09:00 GMT +320.12.2019 09:0020.12.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927435Дата и время окончания срока приема заявок Продажа маневрового тепловоза ТЭМ2 М №047 - 1981 г.в.Саратов
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2019 09:0020.12.2019 09:0020.12.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927435Дата и время вскрытия заявок Продажа маневрового тепловоза ТЭМ2 М №047 - 1981 г.в.Саратов
Подведение итогов не позднее
27.12.2019 15:0027.12.2019 15:0027.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927435Подведение итогов не позднее Продажа маневрового тепловоза ТЭМ2 М №047 - 1981 г.в.Саратов
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа маневрового тепловоза ТЭМ2 М №047 - 1981 г.в.
Начальная цена
4 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СаратовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
30.20.13.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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