Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наименование, характеристики и количество товара: сетевое оборудование (комплектующие); по наименованию, в ассортименте и в количестве в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 185/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 185/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)