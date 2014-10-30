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Номер извещения
31401586552
Уникальный номер закупки
185/47-2014
Наименование закупки
Покупка сетевого оборудования (комплектующих)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2014 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 331-17-93
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snab47@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусаров Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка сетевого оборудования (комплектующих)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 11:00 GMT +330.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401586552Дата и время окончания срока приема заявок Покупка сетевого оборудования (комплектующих)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.11.2014 10:0005.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401586552Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка сетевого оборудования (комплектующих)Екатеринбург
Дата и время проведения
05.11.2014 10:0005.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401586552Дата и время проведения Покупка сетевого оборудования (комплектующих)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.11.2014 10:5511.11.2014 10:5511.11.2014 10:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401586552Подведение итогов не позднее Покупка сетевого оборудования (комплектующих)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка сетевого оборудования (комплектующих)
Начальная цена
460 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество товара: сетевое оборудование (комплектующие); по наименованию, в ассортименте и в количестве в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 185/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 185/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения покупателя: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 24
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