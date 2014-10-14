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    Главная / Торги / запрос предложеий №43 на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M

    запрос предложеий №43 на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2014 12:0014.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410129Дата и время окончания срока приема заявок запрос котировок на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410129

    Уникальный номер закупки

    043

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложеий №43 на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос предложеий на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    hovanskova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хованскова Людмила Марковна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос котировок на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 12:00 GMT +314.10.2014 12:0014.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410129Дата и время окончания срока приема заявок запрос котировок на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2014 12:0014.10.2014 12:0014.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410129Дата и время вскрытия заявок запрос котировок на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201414.10.2014 12:3014.10.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410129Подведение итогов не позднее запрос котировок на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос котировок на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО"Криогенмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по договорённости
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    40.10.11

    Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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