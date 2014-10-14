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Номер извещения
ГП410129
Уникальный номер закупки
043
Наименование закупки
запрос предложеий №43 на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
hovanskova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хованскова Людмила Марковна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Запрос котировок на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 12:00 GMT +314.10.2014 12:0014.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410129Дата и время окончания срока приема заявок запрос котировок на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2014 12:0014.10.2014 12:0014.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410129Дата и время вскрытия заявок запрос котировок на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос котировок на поставку Блока клапанного пятивентильного HLS5M
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО"Криогенмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
40.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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