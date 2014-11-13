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Номер извещения
31401653221
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на установку газобалонного оборудования на автомобили ООО "Тверь Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.10.2014 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
Почтовый адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Контактный телефон
+7 4822 48-11-00 доб. 443
Факс
+7 4822 35-33-28
Адрес электронной почты
m.ryabchikova@tvervodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябчикова Марина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.7
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Запрос предложений на установку газоболонного оборудования на автомобили ООО "Тверь Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.11.2014 11:00 GMT +313.11.2014 11:0013.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401653221Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на установку газоболонного оборудования на автомобили ООО "Тверь Водоканал"г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.7
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401653221Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на установку газоболонного оборудования на автомобили ООО "Тверь Водоканал"г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.7
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401653221Подведение итогов не позднее Запрос предложений на установку газоболонного оборудования на автомобили ООО "Тверь Водоканал"г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.7
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на установку газоболонного оборудования на автомобили ООО "Тверь Водоканал"
Начальная цена
693 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тверь, ул. Ротмистрова,28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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