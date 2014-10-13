Тендер 07-Т-2022 на Выполнение работ по техническому перевооружению объектов: «АА0012089. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №1)» «АА0012094. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №2)» «АА0012098. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №3)» «АА0012104. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №4)» «АА0012110. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №5)» «АА0012115. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №6)» «АА0012141. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №7)» «АА0012148. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №8)» «АА0012153. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №9)» «АА0012158. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №10)» «АА0012164. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №11)» «АА0012222. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №12)» «АА0013812. ЯЯНГКМ. ПСП. Водозабор. Блок аппаратурный» «АА0013189. ЯЯНГКМ. ПСП. ВЖК. Общежитие (поз.49)» «АА0012347. ЯЯНГКМ. ПСП. Административно-бытовой корпус (поз.53)», расположенных на стройке «Система напорных нефтепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «АРКТИКГАЗ». Площадка ПСП». Выполнение работ по строительству объекта «Обустройство Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ. Куст газоконденсатных скважин № SV41. АСУ ТП», входящего в состав стройки «Обустройство Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ. Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № SV41»