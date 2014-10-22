На право заключения договора по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ: Не более 45 дней с момента заключения договора. Срок и условия оплаты выполненных работ: Покупатель осуществляет 100 % оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, по факту получения товара в течение 15 банковских дней.