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Номер извещения
31401584669
Уникальный номер закупки
170/2014-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2014 09:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется выполнить работы по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов) предусмотренные в спецификации (Приложение № 1 к Договору)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2014 11:00 GMT +322.10.2014 11:0022.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401584669Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется выполнить работы по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов) предусмотренные в спецификации (Приложение № 1 к Договору)Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2014 11:0022.10.2014 11:0022.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401584669Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется выполнить работы по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов) предусмотренные в спецификации (Приложение № 1 к Договору)Хабаровск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.10.201423.10.2014 16:5923.10.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401584669Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется выполнить работы по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов) предусмотренные в спецификации (Приложение № 1 к Договору)Хабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется выполнить работы по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов) предусмотренные в спецификации (Приложение № 1 к Договору)
Начальная цена
1 667 955,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чайная, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п. Сосновый бор, Военный городок № 56, д. 77, литера А-151. Чайная «Пирс», г. Владивосток, Корабельная Набережная, 33 причал. Чайная «Бригантина», г. Владивосток, ул. Вилкова, 41. Чайная «Надежда», г. Владивосток, пер. Камский, д. 6. Чайная, г. Хабаровск, ул. Луганская, 9.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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