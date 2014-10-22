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    Главная / Торги / На право заключения договора по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов)

    На право заключения договора по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2014 11:0022.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401584669Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется выполнить работы по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов) предусмотренные в спецификации (Приложение № 1 к Договору)ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401584669

    Уникальный номер закупки

    170/2014-ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.10.2014 09:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация 170_2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется выполнить работы по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов) предусмотренные в спецификации (Приложение № 1 к Договору)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.10.2014 11:00 GMT +322.10.2014 11:0022.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401584669Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется выполнить работы по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов) предусмотренные в спецификации (Приложение № 1 к Договору)Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2014 11:0022.10.2014 11:0022.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401584669Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется выполнить работы по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов) предусмотренные в спецификации (Приложение № 1 к Договору)Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.201423.10.2014 16:5923.10.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401584669Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется выполнить работы по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов) предусмотренные в спецификации (Приложение № 1 к Договору)Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется выполнить работы по автоматизации предприятий розничной торговли (5 объектов) предусмотренные в спецификации (Приложение № 1 к Договору)

    Начальная цена

    1 667 955,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Чайная, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п. Сосновый бор, Военный городок № 56, д. 77, литера А-151. Чайная «Пирс», г. Владивосток, Корабельная Набережная, 33 причал. Чайная «Бригантина», г. Владивосток, ул. Вилкова, 41. Чайная «Надежда», г. Владивосток, пер. Камский, д. 6. Чайная, г. Хабаровск, ул. Луганская, 9.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: Не более 45 дней с момента заключения договора. Срок и условия оплаты выполненных работ: Покупатель осуществляет 100 % оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, по факту получения товара в течение 15 банковских дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Производство контрольно-измерительных приборов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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