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    Главная / Торги / Изготовление и поставка трубчатого воздухораспределителя (ТВР) регенератора Р-202.

    Изготовление и поставка трубчатого воздухораспределителя (ТВР) регенератора Р-202.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2014 08:0016.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410126Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка трубчатого воздухораспределителя (ТВР) регенератора Р-202.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410126

    Уникальный номер закупки

    562-14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка трубчатого воздухораспределителя (ТВР) регенератора Р-202.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо №562/530-399

    0148725-(3-294)-8201004-ТМК.ВОЗ Спецификация

    0148725-(3-294)-8201004-ТМК.ВОЗ лист2

    39-1013.00.00 Воздухораспределитель реактора Р-202

    971967-327-46-Reactor-Regenerator-Assembly Rev-00-RUS

    0148725-(3-294)-8201004-ТМК.ВОЗ лист1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-16

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ohapkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Охапкин Игорь Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка трубчатого воздухораспределителя (ТВР) регенератора Р-202.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2014 08:00 GMT +316.10.2014 08:0016.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410126Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка трубчатого воздухораспределителя (ТВР) регенератора Р-202.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2014 08:3016.10.2014 08:3016.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410126Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка трубчатого воздухораспределителя (ТВР) регенератора Р-202.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2014 13:0016.10.2014 13:0016.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410126Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка трубчатого воздухораспределителя (ТВР) регенератора Р-202.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201416.10.2014 13:0016.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410126Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка трубчатого воздухораспределителя (ТВР) регенератора Р-202.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка трубчатого воздухораспределителя (ТВР) регенератора Р-202.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Изготовление и поставка трубчатого воздухораспределителя (ТВР) регенератора Р-202.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, г. Омск, проспект Губкина дом 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По согласованию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубчатый воздухораспределитель (ТВР) регенератора Р-202."

    Кол-во: 1

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