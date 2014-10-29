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    Главная / Торги / Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401583006Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401583006

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-ОАЭФ-5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.10.2014 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    ОАЭФ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 263-45-67

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чунихин Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2014 10:00 GMT +329.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401583006Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.10.2014 10:3029.10.2014 10:3029.10.2014 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401583006Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время проведения

    30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401583006Дата и время проведения Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 10:0031.10.2014 10:0031.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401583006Подведение итогов не позднее Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 10:0031.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401583006Подведение итогов не позднее Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).

    Начальная цена

    2 382 521,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к настоящему договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20 (склад 1).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет.Порядок оплаты: В течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 20% от цены Товара. Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 80% от цены Товара. Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 30 банковских дней с даты получения счета Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Извещение

    29.09.2016

    ОАЭФ

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая и жаропрочная"

    Кол-во: 2148

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