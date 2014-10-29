Выбор подрядчика на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Гимназическая, 101 (инв. № 7425) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401582803 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выбор подрядчика на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению проекта организации ремонта и выполнения строительно-монтажных работ капитального ремонта сетей водоснабжения ул. Гимназическая, 101 (инв. № 7425) в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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