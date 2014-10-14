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Номер извещения
ГП410117
Уникальный номер закупки
514
Наименование закупки
514/2014 Поставка принтеров багажных бирок и посадочных талонов для SITA CUTE
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-36-20
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
514/2014 Поставка принтеров багажных бирок и посадочных талонов для SITA CUTE
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 09:00 GMT +314.10.2014 09:0014.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410117Дата и время окончания срока приема заявок 514/2014 Поставка принтеров багажных бирок и посадочных талонов для SITA CUTEЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2014 09:0014.10.2014 09:0014.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410117Дата и время вскрытия заявок 514/2014 Поставка принтеров багажных бирок и посадочных талонов для SITA CUTEЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
514/2014 Поставка принтеров багажных бирок и посадочных талонов для SITA CUTE
Начальная цена
1 950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», 443901, г. Самара, аэропорт, склад СМТСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
32
Документация лота
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