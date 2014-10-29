Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человек

    Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2014 08:0029.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401582136Дата и время окончания срока приема заявок Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человекНовосибирскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401582136

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.10.2014 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области здравоохранения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2014 08:00 GMT +329.10.2014 08:0029.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401582136Дата и время окончания срока приема заявок Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человекНовосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401582136Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человекНовосибирск

    Дата и время проведения

    30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401582136Дата и время проведения Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человекНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401582136Подведение итогов не позднее Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человекНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401582136Подведение итогов не позднее Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человекНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человек

    Начальная цена

    356 267,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    35 626,72 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    35 626,72

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    160 человек

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказания услуг: г. Новосибирск, (Дзержинский, Октябрьский район) Срок оказания услуг: с «12» ноября 2014 г. по «28» ноября 2014 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, 100 % оплата по фактически выставленным счетам в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    85

    Здравоохранение и предоставление социальных услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человек"

    Кол-во: 160

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078059
    МИ №22VP0671 - Оказание услуг диспетчерского контроля лифтов на объекте по адресу: ул. Верхние поля, д.25, стр.2 для нужд ПАО «МОЭК» (1343)
    МИ №22VP0671 - Оказание услуг диспетчерского контроля лифтов на объекте по адресу: ул. Верхние...
    593177
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    1 320 883
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ХК Якутуголь
    Запрос предложений № ГП213614
    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"
    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"
    588674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    3
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013015
    Закупка оборудования ЦСПИ
    Закупка оборудования ЦСПИ
    588335
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049652
    Запчасти к механическому оборудованию (торцевые уплотнения, зап.части к насосам) для нужд ООО "АКС" на 2022 год
    Запчасти к механическому оборудованию (торцевые уплотнения, зап.части к насосам) для нужд ООО...
    588755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    8 935 004
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    «ГК «ТЗПА»
    Запрос предложений № ГП237028
    Закупка стального металлопроката
    Закупка стального металлопроката
    591692
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211078015
    Импеллерный насос
    Импеллерный насос
    593104
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    56 084
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Севернефтегазпром
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром) № ГП213963
    Поставка промышленного прачечного оборудования
    Поставка промышленного прачечного оборудования
    589779
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 970 221
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237027
    Закупка Вычислительной техники (радиостанции) БП ОС 2022
    Закупка Вычислительной техники (радиостанции) БП ОС 2022
    593165
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить