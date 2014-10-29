www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401582136
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человек
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2014 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человек
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2014 08:00 GMT +329.10.2014 08:0029.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401582136Дата и время окончания срока приема заявок Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человекНовосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401582136Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человекНовосибирск
Дата и время проведения
30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401582136Дата и время проведения Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человекНовосибирск
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401582136Подведение итогов не позднее Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человекНовосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение периодического осмотра работников связанных с вредными и опасными производственными факторами-160 человек
Начальная цена
356 267,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
35 626,72 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
160 человек
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг: г. Новосибирск, (Дзержинский, Октябрьский район) Срок оказания услуг: с «12» ноября 2014 г. по «28» ноября 2014 г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Отсутствуют
85
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 160
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.