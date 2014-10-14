Закупка светотехнических материалов (в соответствии со спецификацией)

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорт, сертификата соответствия, руководства по эксплуатации. Срок поставки продукции октябрь 2014 года (14-20 раб. дней после подписания договора). Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции.