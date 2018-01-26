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    Главная / Торги / Дверь распашная Dandoors 2000х2500

    Дверь распашная Dandoors 2000х2500

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2018 15:0026.01.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП813424Дата и время окончания срока приема заявок ДоговорБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП813424

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дверь распашная Dandoors 2000х2500

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2018 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дверь распашная Dandoors 2000х2500

    договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 331-44-86

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    N.Puzeyko@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пузейко наталья николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2018 15:00 GMT +326.01.2018 15:0026.01.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП813424Дата и время окончания срока приема заявок ДоговорБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.01.2018 15:0026.01.2018 15:0026.01.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП813424Дата и время вскрытия заявок ДоговорБрянск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2018 10:0029.01.2018 10:0029.01.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП813424Подведение итогов не позднее ДоговорБрянск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    29.01.201829.01.2018 10:0029.01.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП813424Подведение итогов не позднее ДоговорБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская обл. Выгоничский р-н. 39км трассы М13, строение №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    возможно рассмотрение иных условий оплаты./поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    31.01

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    24.01.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дверь распашная Dandoors 2000х2500"

    Кол-во: 3

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