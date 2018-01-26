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Номер извещения
ГП813424
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дверь распашная Dandoors 2000х2500
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2018 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 331-44-86
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
N.Puzeyko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пузейко наталья николаевна
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.01.2018 15:00 GMT +326.01.2018 15:0026.01.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП813424Дата и время окончания срока приема заявок ДоговорБрянск
Дата и время вскрытия заявок
26.01.2018 15:0026.01.2018 15:0026.01.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП813424Дата и время вскрытия заявок ДоговорБрянск
Подведение итогов не позднее
29.01.2018 10:0029.01.2018 10:0029.01.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП813424Подведение итогов не позднее ДоговорБрянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
29.01.201829.01.2018 10:0029.01.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП813424Подведение итогов не позднее ДоговорБрянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская обл. Выгоничский р-н. 39км трассы М13, строение №1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
31
31.01
Документация лота
Кол-во: 3