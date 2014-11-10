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Номер извещения
ГП410112
Уникальный номер закупки
5/А
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»(Республика Татарстан)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 846 332-13-22
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
a.sinelobov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синелобов Алексей Петрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 11:00 GMT +310.11.2014 11:0010.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410112Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.11.2014 11:0011.11.2014 11:0011.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410112Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата и время проведения
13.11.2014 11:0013.11.2014 11:0013.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410112Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.11.2014 11:0014.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410112Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
297,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
45 497,43 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
153,19 кв.м.,
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, (Татарстан), г. Казань, район Советский, ул. Космонавтов, д.30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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