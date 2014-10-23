Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) (1014-316)

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) (1014-316)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401582312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401582312

    Уникальный номер закупки

    1014-316

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) (1014-316)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.10.2014 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Компоненты электронные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2014 10:00 GMT +323.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401582312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2014 10:0023.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401582312Дата и время вскрытия заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401582312Подведение итогов не позднее Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП)

    Начальная цена

    495 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    13589 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 (до проходной)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Осуществляется 50-процентная предоплата поставляемого Товара. Окончательная оплата Товара производится в течение 20 рабочих дней после получения Покупателем Товара и оригинала счета на оплату.Срок поставки: согласно срокам, указанным в спецификации, с даты оплаты счета на аванс
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32.10

    Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭРИ ИП"

    Кол-во: 13589

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Тендер № ГП225997
    Тендер 07-Т-2022 на Выполнение работ по техническому перевооружению объектов: «АА0012089. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №1)» «АА0012094. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №2)» «АА0012098. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №3)» «АА0012104. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №4)» «АА0012110. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №5)» «АА0012115. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №6)» «АА0012141. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №7)» «АА0012148. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №8)» «АА0012153. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №9)» «АА0012158. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №10)» «АА0012164. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №11)» «АА0012222. ЯЯНГКМ. ПСП. Система автоматизации (УЗА №12)» «АА0013812. ЯЯНГКМ. ПСП. Водозабор. Блок аппаратурный» «АА0013189. ЯЯНГКМ. ПСП. ВЖК. Общежитие (поз.49)» «АА0012347. ЯЯНГКМ. ПСП. Административно-бытовой корпус (поз.53)», расположенных на стройке «Система напорных нефтепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «АРКТИКГАЗ». Площадка ПСП». Выполнение работ по строительству объекта «Обустройство Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ. Куст газоконденсатных скважин № SV41. АСУ ТП», входящего в состав стройки «Обустройство Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ. Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № SV41»
    Тендер 07-Т-2022 на Выполнение работ по техническому перевооружению объектов: «АА0012089....
    593092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Тендер
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Аукцион на понижение № 32211065452
    Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт
    Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт
    591274
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    29 113 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО РЭС
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211077645
    Поставка ворот металлических
    Поставка ворот металлических
    593048
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 148 947
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211077607
    Поставка пленки радиографической
    Поставка пленки радиографической
    593081
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    180 754
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211077655
    КО-002-СМР-ИП-22 на право заключения договора на выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Реконструкция основного блока сооружений: модернизация камер хлопьеобразования, отстойников, автоматизация, реконструкция сопутствующих инженерных систем». «Реконструкция насосной станции 1 подъёма», проводимый централизованно для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
    КО-002-СМР-ИП-22 на право заключения договора на выполнение строительно–монтажных работ по...
    590906
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    99 574 056
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Запрос предложений № ГП225594
    Комплекс услуг модераторского сопровождения Слушателей проходящих он-лайн обучение по программы дополнительного профессионального образования направленные на формирование цифровых компетенций у Слушателей, утвержденные и реализуемые Заказчиком в рамках мероприятий: «Обеспечение достижения результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в целях реализации мероприятий»
    Комплекс услуг модераторского сопровождения Слушателей проходящих он-лайн обучение по...
    591713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    АО БМК
    Запрос предложений № ГП213811
    Проведение технического обслуживания объема ТО-3 локомотивов
    Проведение технического обслуживания объема ТО-3 локомотивов
    589447
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить