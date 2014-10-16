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    Главная / Торги / Закупка футеровки ДСП-120

    Закупка футеровки ДСП-120

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2014 14:0016.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410122Дата и время окончания срока приема заявок Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП-120.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410122

    Уникальный номер закупки

    2019210_418

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка футеровки ДСП-120

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Maksim.Solomatov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломатов Максим Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия огнеупорные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП-120.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2014 14:00 GMT +316.10.2014 14:0016.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410122Дата и время окончания срока приема заявок Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП-120.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2014 14:0016.10.2014 14:0016.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410122Дата и время вскрытия заявок Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП-120.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 14:0024.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410122Подведение итогов не позднее Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП-120.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410122Подведение итогов не позднее Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП-120.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП-120.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб, Колпино.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка от даты поставки - 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.26

    Производство огнеупоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кирпич периклазоуглеродистый"

    Кол-во: 20

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