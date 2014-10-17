запрос ценовых предложений на поставку:Трубы толстостенные сварные 419х25х9100, 419х25х6000

Комплекс услуг модераторского сопровождения Слушателей проходящих он-лайн обучение по программы дополнительного профессионального образования направленные на формирование цифровых компетенций у Слушателей, утвержденные и реализуемые Заказчиком в рамках мероприятий: «Обеспечение достижения результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в целях реализации мероприятий»