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    Главная / Торги / запрос ценовых предложений на поставку:Трубы толстостенные сварные 419х25х9100, 419х25х6000

    запрос ценовых предложений на поставку:Трубы толстостенные сварные 419х25х9100, 419х25х6000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410124Дата и время окончания срока приема заявок запрос ценовых предложений на поставку:Трубы толстостенные сварные 419х25х9100, 419х25х6000КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410124

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос ценовых предложений на поставку:Трубы толстостенные сварные 419х25х9100, 419х25х6000

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    margarita.rozhdestvenskaja@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рождественская Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Батареи и аккумуляторы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых предложений на поставку:Трубы толстостенные сварные 419х25х9100, 419х25х6000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2014 14:00 GMT +317.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410124Дата и время окончания срока приема заявок запрос ценовых предложений на поставку:Трубы толстостенные сварные 419х25х9100, 419х25х6000Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.10.2014 16:3017.10.2014 16:3017.10.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410124Дата и время вскрытия заявок запрос ценовых предложений на поставку:Трубы толстостенные сварные 419х25х9100, 419х25х6000Колпино

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2014 23:5920.10.2014 23:5920.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410124Подведение итогов не позднее запрос ценовых предложений на поставку:Трубы толстостенные сварные 419х25х9100, 419х25х6000Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.201420.10.2014 23:5920.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410124Подведение итогов не позднее запрос ценовых предложений на поставку:Трубы толстостенные сварные 419х25х9100, 419х25х6000Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых предложений на поставку:Трубы толстостенные сварные 419х25х9100, 419х25х6000

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство чугунных и стальных труб

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "трубы стальные"

    Кол-во: 5

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