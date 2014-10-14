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Номер извещения
ГП410111
Уникальный номер закупки
73
Наименование закупки
Закупка ЗИПа для ЭКГ-5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2143
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
anton.kuznetsov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка ЗИПа для ЭКГ-5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 16:00 GMT +314.10.2014 16:0014.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410111Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИПа для ЭКГ-5Колпино
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2014 16:0014.10.2014 16:0014.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410111Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗИПа для ЭКГ-5Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ЗИПа для ЭКГ-5
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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