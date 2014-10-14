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    Главная / Торги / Закупка ЗИПа для ЭКГ-5

    Закупка ЗИПа для ЭКГ-5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2014 16:0014.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410111Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИПа для ЭКГ-5КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410111

    Уникальный номер закупки

    73

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗИПа для ЭКГ-5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2143

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    anton.kuznetsov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗИПа для ЭКГ-5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 16:00 GMT +314.10.2014 16:0014.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410111Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИПа для ЭКГ-5Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2014 16:0014.10.2014 16:0014.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410111Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗИПа для ЭКГ-5Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201414.10.2014 16:3014.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410111Подведение итогов не позднее Закупка ЗИПа для ЭКГ-5Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗИПа для ЭКГ-5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо зубчатое"

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "Сателит"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Вал ведущий"

    Кол-во: 38

    "Позиция 4"

    "Шкив"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Муфта подъемной лебедки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Колесо зубчатое z109 m18"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Обойма с блоком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Обойма"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Втулка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Диск кулачковый"

    Кол-во: 18

    "Позиция 11"

    "Вал-шестерня чертеж"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Вал шестерня"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Полумуфта ведомая"

    Кол-во: 52

    "Позиция 14"

    "Лебедка открывания днища"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Редуктор хода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Сухарь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 17"

    "Вал-вставка эвольвентный шлиц"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Колпак натяжного колеса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Рейка рукояти цельнокатанная"

    Кол-во: 80

    "Позиция 20"

    "Вал 3-х шлицевой"

    Кол-во: 17

    "Позиция 21"

    "Вал напорный"

    Кол-во: 19

    "Позиция 22"

    "Колесо зубчатое z32 м26"

    Кол-во: 25

    "Позиция 23"

    "Колесо опорное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Колесо ведущее"

    Кол-во: 81

    "Позиция 25"

    "Колесо зубчатое z122 m8"

    Кол-во: 29

    "Позиция 26"

    "Вал шестерня z11 м26"

    Кол-во: 22

    "Позиция 27"

    "Вал шестерня z10 м20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Ползун седлового подшипника"

    Кол-во: 58

    "Позиция 29"

    "Вал шестерня z16 m14"

    Кол-во: 28

    "Позиция 30"

    "Вал Боковой Сталь 34хн1м (40х)"

    Кол-во: 74

    "Позиция 31"

    "Колесо натяжное"

    Кол-во: 34

    "Позиция 32"

    "Колесо зубчатое z103 m6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Колесо зубчатое z110 m6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Вал шестерня z13 m6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Барабан D1050"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Ось барабана"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Вал напорный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Вал напорный эш"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Кольцо хомута натяжного колеса"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Рейка рукояти составная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Сухарь"

    Кол-во: 88

    "Позиция 42"

    "Втулка d200хd230х260 Мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "Втулка d180хd200х240 Мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 44"

    "Шайба 1041.06.1245"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Втулка d260хd230х240 Мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 46"

    "Шайба d205хd350х15 Мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 47"

    "Втулка Д380*Д405*105"

    Кол-во: 28

    "Позиция 48"

    "Шайба d172хd240х12 Мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Втулка d330хd380х320 Мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Вал поперечный"

    Кол-во: 27

    "Позиция 51"

    "Шестерня Z-22 M-8"

    Кол-во: 74

    "Позиция 52"

    "Шестерня моторная z-20 m-6"

    Кол-во: 80

    "Позиция 53"

    "Засов днища"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Пята стрелы"

    Кол-во: 2

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