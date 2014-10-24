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Номер извещения
ГП410105
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Закупка уплотнений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-53-25
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
V.Zhabreev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жабреев Вячеслав Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка уплотнений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2014 10:00 GMT +324.10.2014 10:0024.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410105Дата и время окончания срока приема заявок Закупка уплотненийЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2014 12:0024.10.2014 12:0024.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410105Дата и время вскрытия заявок Закупка уплотненийЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка уплотнений
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5694
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка продукции до ОАО "Уралмашзавод" г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
25.13.1
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 5261
Кол-во: 180
Кол-во: 33
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