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    Главная / Торги / Закупка уплотнений

    Закупка уплотнений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2014 10:0024.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410105Дата и время окончания срока приема заявок Закупка уплотненийЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410105

    Уникальный номер закупки

    6

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка уплотнений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИТТ

    ИТТ4

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-53-25

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    V.Zhabreev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жабреев Вячеслав Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка уплотнений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2014 10:00 GMT +324.10.2014 10:0024.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410105Дата и время окончания срока приема заявок Закупка уплотненийЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.10.2014 12:0024.10.2014 12:0024.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410105Дата и время вскрытия заявок Закупка уплотненийЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.201427.10.2014 08:0027.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410105Подведение итогов не позднее Закупка уплотненийЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка уплотнений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5694

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка продукции до ОАО "Уралмашзавод" г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. отсрочка платежа 100% 2. продукция должна соответствовать параметрам ИТТ (во вложении) 3. доставка продукции до ОАО "Уралмашзавод" г. Екатеринбург 4. документы качества в соответствии с требованиями ИТТ (во вложении)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.13.1

    Производство регенерированной резины в первичной форме или в виде пластин, листов или полос (лент)

    Документация лота

    ИТТ

    27.12.2016

    ИТТ4

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнение крыши 30/20-32 черт.Г66Н.059.27.611 ТУ2512-046-00152081-2003 L=3010; 30/20-32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "УПЛОТНЕНИЕ КРЫШИ; 30/20-32; черт.Г66Н.059.27.611; ТУ2512-046-00152081-"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "УПЛОТНЕНИЕ КРЫШИ; 30/20-35; черт.Г66Ц.045.01.001; ТУ2512-046-00152081-"

    Кол-во: 5261

    "Позиция 4"

    "УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИНОВОЕ; 30/20-30; черт.Г66Ц.031.01.006; ТУ2512-046-00152081-"

    Кол-во: 180

    "Позиция 5"

    "УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИНОВОЕ; 30/20-36; черт.Г66Ц.018.02.101; ТУ2512-046-00152081-"

    Кол-во: 33

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