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Номер извещения
31401580344
Уникальный номер закупки
392/2014
Наименование закупки
Поставка запасных частей для измерительной станции ADS согласно техническому заданию (Ультразвуковой датчик уровня, IS, с кабелем 30ft; доплеровский датчик скорости, IS, с кабелем 35ft; Батарея, IS, 9v, тип ADS 3600/1600/3601)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2014 08:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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Поставка запасных частей для измерительной станции ADS согласно техническому заданию (Ультразвуковой датчик уровня, IS, с кабелем 30ft; доплеровский датчик скорости, IS, с кабелем 35ft; Батарея, IS, 9v, тип ADS 3600/1600/3601)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2014 10:00 GMT +316.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401580344Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для измерительной станции ADS согласно техническому заданию (Ультразвуковой датчик уровня, IS, с кабелем 30ft; доплеровский датчик скорости, IS, с кабелем 35ft; Батарея, IS, 9v, тип ADS 3600/1600/3601)Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2014 10:0016.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401580344Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для измерительной станции ADS согласно техническому заданию (Ультразвуковой датчик уровня, IS, с кабелем 30ft; доплеровский датчик скорости, IS, с кабелем 35ft; Батарея, IS, 9v, тип ADS 3600/1600/3601)Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 13:0031.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401580344Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для измерительной станции ADS согласно техническому заданию (Ультразвуковой датчик уровня, IS, с кабелем 30ft; доплеровский датчик скорости, IS, с кабелем 35ft; Батарея, IS, 9v, тип ADS 3600/1600/3601)Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201431.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401580344Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для измерительной станции ADS согласно техническому заданию (Ультразвуковой датчик уровня, IS, с кабелем 30ft; доплеровский датчик скорости, IS, с кабелем 35ft; Батарея, IS, 9v, тип ADS 3600/1600/3601)Административные округа г Омска/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для измерительной станции ADS согласно техническому заданию (Ультразвуковой датчик уровня, IS, с кабелем 30ft; доплеровский датчик скорости, IS, с кабелем 35ft; Батарея, IS, 9v, тип ADS 3600/1600/3601)
Начальная цена
298 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
33.20.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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