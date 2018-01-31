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    Главная / Торги / Поставка на объект: Песок строительный к/ф1

    Поставка на объект: Песок строительный к/ф1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2018 10:0031.01.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП813289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка: Песок строительный к/ф1МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП813289

    Уникальный номер закупки

    100

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка на объект: Песок строительный к/ф1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2018 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Требования по составу смеси

    Реквизиты

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРДОРСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ПАО ГОРДОРСТРОЙ

    Юридический адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, д.23, эт.6, каб.15

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, д.23, эт.6, каб.15

    Контактный телефон

    +7 985 770-24-09

    Факс

    +7 495 280-76-82

    Адрес электронной почты

    Golubev@gordorstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубевь Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка: Песок строительный к/ф1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2018 10:00 GMT +331.01.2018 10:0031.01.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП813289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка: Песок строительный к/ф1Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.01.2018 10:0031.01.2018 10:0031.01.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП813289Дата и время вскрытия заявок Поставка: Песок строительный к/ф1Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.02.2018 17:0006.02.2018 17:0006.02.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП813289Подведение итогов не позднее Поставка: Песок строительный к/ф1Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    06.02.201806.02.2018 17:0006.02.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП813289Подведение итогов не позднее Поставка: Песок строительный к/ф1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка: Песок строительный к/ф1

    Начальная цена

    560,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Южный дублер Кутузовский пр., Лобачевского 138А, / Приемка по 2000-3000 м3 в сутки, тонары проходят/ 01.02.18 поставка пробной машины/конт. : Дмитрий 8-985-770-24-09Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГОРДОРСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ПАО ГОРДОРСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, д.23, эт.6, каб.15

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок строительный к/ф1"

    Кол-во: 100000

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