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Номер извещения
ГП813289
Уникальный номер закупки
100
Наименование закупки
Поставка на объект: Песок строительный к/ф1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2018 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, д.23, эт.6, каб.15
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, д.23, эт.6, каб.15
Контактный телефон
+7 985 770-24-09
Факс
+7 495 280-76-82
Адрес электронной почты
Golubev@gordorstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голубевь Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка: Песок строительный к/ф1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.01.2018 10:00 GMT +331.01.2018 10:0031.01.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП813289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка: Песок строительный к/ф1Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.01.2018 10:0031.01.2018 10:0031.01.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП813289Дата и время вскрытия заявок Поставка: Песок строительный к/ф1Москва
Подведение итогов не позднее
06.02.2018 17:0006.02.2018 17:0006.02.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП813289Подведение итогов не позднее Поставка: Песок строительный к/ф1Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка: Песок строительный к/ф1
Начальная цена
560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Южный дублер Кутузовский пр., Лобачевского 138А, / Приемка по 2000-3000 м3 в сутки, тонары проходят/ 01.02.18 поставка пробной машины/конт. : Дмитрий 8-985-770-24-09Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГОРДОРСТРОЙ
Все закупки и тендеры ПАО ГОРДОРСТРОЙ
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, д.23, эт.6, каб.15
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100000