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    Главная / Торги / ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА на оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА на оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410102Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410102

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА на оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная документация

    Изменения в извещении

    SAN номер Symantec

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 812 322-81-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Myshkin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мышкин Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 15:00 GMT +315.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410102Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 15:0015.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410102Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201430.11.2014 10:0030.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410102Подведение итогов не позднее оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с тендерной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с тендерной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.70

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    SAN номер Symantec

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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