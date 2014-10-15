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Номер извещения
ГП410102
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА на оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 812 322-81-88
Факс
--
Адрес электронной почты
Pavel.Myshkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Мышкин Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 15:00 GMT +315.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410102Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 15:0015.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410102Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.201430.11.2014 10:0030.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410102Подведение итогов не позднее оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программного обеспечения компании Symantec в рамках программы лицензирования системы Backup Exec для нужд ОАО ОМЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
51.70
Документация лота
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