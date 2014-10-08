Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Срок поставки продукции - до 15.10.2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимсоть услуг по доставке включена в стоимость продукции.