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    Главная / Торги / закупка спецодежды

    закупка спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410097Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спецодеждыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410097

    Уникальный номер закупки

    72

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2144

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Mariya.Shumnova1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумнова Мария Антоновна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Спецодежда

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 15:00 GMT +313.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410097Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спецодеждыКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2014 15:0013.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410097Дата и время вскрытия заявок Закупка спецодеждыКолпино

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.10.201413.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410097Подведение итогов не позднее Закупка спецодеждыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка спецодежды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    18.21

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки латексные с напылением бытовые (технические) № 8"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Краги спилковые пятипалые на подкладке"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Нарукавники брезентовые"

    Кол-во: 450

    "Позиция 4"

    "Фартук брезентовый с огнеупорной отделкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Подшлемник Зевс "

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Подшлемник Зевс-3 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Рукавицы х/б с брезентовым наладонником антивибрационные тип В"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "Брюки спец. суконные р-р 48/50 рост 170/176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Брюки спец. суконные р-р 48/50 рост 182/188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Брюки спец. суконные р-р 52/54 рост 170/176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Костюм металлурга суконный ОП суконный р-р 48/50 182/188"

    Кол-во: 11

    "Позиция 12"

    "Костюм металлурга суконный ОП суконный р-р 56/58 182/188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Халат женский 100% хлопок р-р 44/46 рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Халат женский 100% хлопок р-р 48/50 рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Сапоги кожанные "Литейщик" с МН модель 10 ГВ МП р-р 42"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Сапоги кожанные "Литейщик" с МН модель 10 ГВ МП р-р 43"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Сапоги кожанные "Литейщик" с МН модель 10 ГВ МП р-р 44"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Ботинки юфтевые с мягким кантом и МН модель 302S МП р-р 41 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Ботинки юфтевые с мягким кантом и МН модель 302S МП р-р 42 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Ботинки юфтевые с мягким кантом и МН модель 302S МП р-р 43 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Ботинки юфтевые с мягким кантом модель 302S р-р 42"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Ботинки юфтевые с мягким кантом модель 302S р-р 43"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Ботинки юфтевые с мягким кантом модель 302S р-р 44"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Брюки спец. суконные р-р 56/58 рост 182/188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Костюм рабочий с полукомбинизоном ткань смесовая с логотипом (грудь и спина) р-р 44-46 рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Костюм рабочий с брюками ткань смесовая с логотипом (грудь и спина) р-р 44-46 рост 158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Костюм рабочий с брюками ткань смесовая с логотипом (грудь и спина) р-р 44-46 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Костюм рабочий с брюками ткань смесовая с логотипом (грудь и спина) р-р 48-50 рост 158-164"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Костюм рабочий с брюками ткань смесоКостюм рабочий с брюками ткань смесовая с логотипом (грудь и спина) р-р 52-54 рост 182-188вая с логотипом (грудь и спина) р-р 52-54 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Каска защитная СОМЗ-55 Фаворит с креплением эталон оранжевая"

    Кол-во: 60

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