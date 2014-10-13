Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Перчатки латексные с напылением бытовые (технические) № 8" Кол-во: 150

"Позиция 2" "Краги спилковые пятипалые на подкладке" Кол-во: 300

"Позиция 3" "Нарукавники брезентовые" Кол-во: 450

"Позиция 4" "Фартук брезентовый с огнеупорной отделкой" Кол-во: 200

"Позиция 5" "Подшлемник Зевс " Кол-во: 500

"Позиция 6" "Подшлемник Зевс-3 " Кол-во: 5

"Позиция 7" "Рукавицы х/б с брезентовым наладонником антивибрационные тип В" Кол-во: 500

"Позиция 8" "Брюки спец. суконные р-р 48/50 рост 170/176" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Брюки спец. суконные р-р 48/50 рост 182/188" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Брюки спец. суконные р-р 52/54 рост 170/176" Кол-во: 10

"Позиция 11" "Костюм металлурга суконный ОП суконный р-р 48/50 182/188" Кол-во: 11

"Позиция 12" "Костюм металлурга суконный ОП суконный р-р 56/58 182/188" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Халат женский 100% хлопок р-р 44/46 рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 14" "Халат женский 100% хлопок р-р 48/50 рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 15" "Сапоги кожанные "Литейщик" с МН модель 10 ГВ МП р-р 42" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Сапоги кожанные "Литейщик" с МН модель 10 ГВ МП р-р 43" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Сапоги кожанные "Литейщик" с МН модель 10 ГВ МП р-р 44" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Ботинки юфтевые с мягким кантом и МН модель 302S МП р-р 41 " Кол-во: 5

"Позиция 19" "Ботинки юфтевые с мягким кантом и МН модель 302S МП р-р 42 " Кол-во: 5

"Позиция 20" "Ботинки юфтевые с мягким кантом и МН модель 302S МП р-р 43 " Кол-во: 5

"Позиция 21" "Ботинки юфтевые с мягким кантом модель 302S р-р 42" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Ботинки юфтевые с мягким кантом модель 302S р-р 43" Кол-во: 20

"Позиция 23" "Ботинки юфтевые с мягким кантом модель 302S р-р 44" Кол-во: 10

"Позиция 24" "Брюки спец. суконные р-р 56/58 рост 182/188" Кол-во: 10

"Позиция 25" "Костюм рабочий с полукомбинизоном ткань смесовая с логотипом (грудь и спина) р-р 44-46 рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 26" "Костюм рабочий с брюками ткань смесовая с логотипом (грудь и спина) р-р 44-46 рост 158-164" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Костюм рабочий с брюками ткань смесовая с логотипом (грудь и спина) р-р 44-46 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Костюм рабочий с брюками ткань смесовая с логотипом (грудь и спина) р-р 48-50 рост 158-164" Кол-во: 20

"Позиция 29" "Костюм рабочий с брюками ткань смесоКостюм рабочий с брюками ткань смесовая с логотипом (грудь и спина) р-р 52-54 рост 182-188вая с логотипом (грудь и спина) р-р 52-54 рост 182-188" Кол-во: 10