www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП410097
Уникальный номер закупки
72
Наименование закупки
закупка спецодежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2144
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2014 15:00 GMT +313.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410097Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спецодеждыКолпино
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2014 15:0013.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410097Дата и время вскрытия заявок Закупка спецодеждыКолпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка спецодежды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
18.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 300
Кол-во: 450
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 5
Кол-во: 500
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 60
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.