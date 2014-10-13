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    Главная / Торги / Закупка проволоки сварочной

    Закупка проволоки сварочной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 12:0013.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410090Дата и время окончания срока приема заявок Проволока сварочнаяМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410090

    Уникальный номер закупки

    170

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка проволоки сварочной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проволока сварочная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 12:00 GMT +313.10.2014 12:0013.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410090Дата и время окончания срока приема заявок Проволока сварочнаяМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2014 12:0013.10.2014 12:0013.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410090Дата и время вскрытия заявок Проволока сварочнаяМосква

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2014 15:3014.10.2014 15:3014.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410090Подведение итогов не позднее Проволока сварочнаяМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201414.10.2014 15:3014.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410090Подведение итогов не позднее Проволока сварочнаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проволока сварочная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Компания представляет сертификаты качества на поставляемую продукцию. Срок изготовления продукции - не ранее 2013 года. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Срок поставки продукции - октябрь 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения заказчика - в соответствии со спецификациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока сварочная (на катушке)СВ08Г2С омедн. 1,2мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Проволока сварочная 08Г2С омедн.импорт."Farina" 1,2мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Проволока сварочная 08Г2С омедн.импорт."Farina" 1,6мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Проволока вязальная(мягкая) 4мм"

    Кол-во: 500

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