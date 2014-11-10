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Номер извещения
ГП410089
Уникальный номер закупки
180/4
Наименование закупки
Оказание услуг по выполнению футеровки верхнего и внутренних устройств реактора Р-201 и устройство внутреннего теплоизоляционного и эрозионностойкого покрытия корпуса и внутренних устройств регенератора Р-202 в апреле-июле 2015 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-09-83
Факс
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Адрес электронной почты
adygamov@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Адыгамов Рафик Радикович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Оказание услуг по выполнению футеровки верхнего и внутренних устройств реактора Р-201
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 10:00 GMT +310.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410089Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению футеровки верхнего и внутренних устройств реактора Р-201Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.11.2014 12:0010.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410089Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по выполнению футеровки верхнего и внутренних устройств реактора Р-201Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.11.2014 20:5911.11.2014 20:5911.11.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410089Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению футеровки верхнего и внутренних устройств реактора Р-201Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по выполнению футеровки верхнего и внутренних устройств реактора Р-201
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание услуг по выполнению футеровки верхнего и внутренних устройств реактора Р-201
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Монтажная площадка ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ", г. ОмскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
11.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Устройство внутреннего теплоизоляционного и эрозионностойкого покрытия корпуса и внутренних устройств регенератора Р-202
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 10:00 GMT +310.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410089Дата и время окончания срока приема заявок Устройство внутреннего теплоизоляционного и эрозионностойкого покрытия корпуса и внутренних устройств регенератора Р-202Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.11.2014 12:0010.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410089Дата и время вскрытия заявок Устройство внутреннего теплоизоляционного и эрозионностойкого покрытия корпуса и внутренних устройств регенератора Р-202Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.11.2014 20:5911.11.2014 20:5911.11.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410089Подведение итогов не позднее Устройство внутреннего теплоизоляционного и эрозионностойкого покрытия корпуса и внутренних устройств регенератора Р-202Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство внутреннего теплоизоляционного и эрозионностойкого покрытия корпуса и внутренних устройств регенератора Р-202
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Устройство внутреннего теплоизоляционного и эрозионностойкого покрытия корпуса и внутренних устройств регенератора Р-202
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Монтажная площадка ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ", г. ОмскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
11.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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