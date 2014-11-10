Оказание услуг по выполнению футеровки верхнего и внутренних устройств реактора Р-201 и устройство внутреннего теплоизоляционного и эрозионностойкого покрытия корпуса и внутренних устройств регенератора Р-202 в апреле-июле 2015 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП410089 Уникальный номер закупки 180/4 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по выполнению футеровки верхнего и внутренних устройств реактора Р-201 и устройство внутреннего теплоизоляционного и эрозионностойкого покрытия корпуса и внутренних устройств регенератора Р-202 в апреле-июле 2015 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ Юридический адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33, Почтовый адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33 Контактный телефон +7 343 310-09-83 Факс {} Адрес электронной почты adygamov@ekb.ru Ф.И.О. контактного лица Адыгамов Рафик Радикович Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская Область Ключевые слова:

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