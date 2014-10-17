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Номер извещения
31401578105
Уникальный номер закупки
241/25-2014
Наименование закупки
выполнение проектных работ по реконструкции помещения ОАО «ОКБ «НОВАТОР»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2014 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-36
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
zhukovan@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2014 08:00 GMT +317.10.2014 08:0017.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401578105Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2014 08:0017.10.2014 08:0017.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401578105Дата и время вскрытия заявок Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 20:0024.10.2014 20:0024.10.2014 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401578105Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.10.201424.10.2014 20:0024.10.2014 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401578105Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.
Начальная цена
1 255 693,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
выполняемых работ/оказываемых услуг: В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 241/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 241/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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