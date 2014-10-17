выполнение проектных работ по реконструкции помещения ОАО «ОКБ «НОВАТОР»

Лот 1

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.