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    Главная / Торги / выполнение проектных работ по реконструкции помещения ОАО «ОКБ «НОВАТОР»

    выполнение проектных работ по реконструкции помещения ОАО «ОКБ «НОВАТОР»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2014 08:0017.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401578105Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401578105

    Уникальный номер закупки

    241/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение проектных работ по реконструкции помещения ОАО «ОКБ «НОВАТОР»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.10.2014 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ № 241/25-2014

    документация № 241/25-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2014 08:00 GMT +317.10.2014 08:0017.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401578105Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.10.2014 08:0017.10.2014 08:0017.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401578105Дата и время вскрытия заявок Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 20:0024.10.2014 20:0024.10.2014 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401578105Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 20:0024.10.2014 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401578105Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разработку рабочего проекта на реконструкцию помещения лаборатории радиационных методов контроля по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18 (Корпус № 57 блок 2) в соответствии с полученными исходными данными и техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), предоставляемыми и утвержденными Заказчиком.

    Начальная цена

    1 255 693,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    62 784,70 ₽на 400 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    выполняемых работ/оказываемых услуг: В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 241/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 241/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора. Работы выполнить в течение 45 календарных дней со дня заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "договор"

    Кол-во: 1

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